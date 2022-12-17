Пенсионная реформа: противоречия между Эммануэлем Макроном и Элизабет Борн

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Опасаясь социальной бури, премьер-министр добился от Эммануэля Макрона отсрочки представления этого ключевого текста до 10 января 2023 года. Настало время, как она надеется, смягчить это мнение. И, возможно, также смягчить позицию главы государства.

Бастующие поезда, закрытые магазины, пробки на сотни километров и демонстрации в столице: воспоминаний об этом месяце декабре 2019 года и о Рождестве, испорченном для тысяч семей, достаточно, чтобы заморозить кровь Элизабет Борн. Три года назад пенсионная реформа всколыхнула улицы, в то время как Эдуар Филипп, ее предшественник, оставался прямым в своих сапогах. Станет ли "Юпитер" антимоделью для того, кто изучал политику у Лионеля Жоспена? Первому не удалось заставить французов работать до 64 лет, второй хочет идти "до конца конца" диалога, говорит его окружение.

В то время как зимний холод распространяется по стране, арендатор Матиньона играет на время в надежде принять проклятую реформу Эммануэля Макрона, не спровоцировав социальную бурю. Одного взгляда через Ла-Манш, где Соединенное Королевство охвачено чудовищными забастовками, достаточно, чтобы убедить ее во взрывоопасном климате, царящем в Европе. Вечером в воскресенье 11 декабря, после трех дней напряженных переговоров с президентом Республики, Элизабет Борн добилась от главы государства отсрочки "на несколько недель", перенеся презентацию реформы на 10 января 2023 года, а не на четверг 15 декабря, как планировалось изначально. Эта милость была получена при одном условии: что эта отсрочка не задержит введение в действие будущего закона, которое, как надеются, произойдет летом 2023 года, после того как он будет принят Советом министров 23 января.

Есть еще неисследованные уголки, сказал премьер-министр, принимая папку из рук министра труда Оливье Дюссопта. На самом верху правительства хорошо известно, что с CFDT Лорана Берже "никогда не будет сделки". Но есть надежда на "пакт о ненападении", в обмен на соглашения о тяжелом труде и долгой карьере. Обсуждение, которое, как утверждают в Елисейском дворце, проходит "по плану", за закрытыми дверями.

Календарный маневр также направлен на то, чтобы оказать давление на Эрика Киотти, нового президента, избранного в экстремальной ситуации во главе партии "Республиканцы" (LR). "Посмотрим, будет ли лидер главным", - пробормотал Дворецки. Линия права больше не имеет ничего очевидного. Глава депутатов LR в Национальной ассамблее Оливье Марлеикс теперь выступает за уход в 63 года в 2027 году. В свою очередь, глава сенаторов LR, Бруно Реталло, сказал Элизабет Борн в пятницу, что он защищает 65 лет, но понимает, "тем не менее, что это невыгодно для самых скромных, и что мы должны ускорить Турень", имея в виду реформу, которая увеличивает продолжительность взноса до 43 лет к 2035 году.

Неужели Элизабет Борн думает, что может заставить LR прогнуться? Скорее всего, нет. Но она тормозит, сопротивляясь 65-летнему возрасту в 2031 году. В то время как Эммануэль Макрон придерживается своего предвыборного обещания, которое, как он напоминает, дорого обошлось ему на выборах в законодательные органы, бывший министр труда склоняется к отсрочке вступления в силу закона о возрасте до 64 лет в сочетании с ускорением реформы Турени, что она считает более справедливым. Эдуар Филипп, с его неудачным опытом, как ни парадоксально, придерживается ее мнения.

Борьба идет за кулисами, между премьер-министром и социальными партнерами. Но также и между Элизабет Борн и Эммануэлем Макроном. Полемика перед публикой возникнет позже, несмотря на "педагогические усилия", о которых заявлял Франсуа Байру.



Эта новая неудача, после сентябрьской, представляет собой политический риск для президента-реформатора. Это говорит о том, что он подходит к этой реформе, которая стала отличительной чертой его второго пятилетнего срока, с трясущимися руками. И это дает размытое представление о том курсе, который он наметил.

Менее чем за неделю до этого Эммануэль Макрон заявил, что дальнейшее ожидание не принесет никакой пользы. "Ему нужно утвердить свою власть", - сказала Аурор Берже, глава группы "Возрождение" в Национальном собрании, понимая, что президент Республики рискует показаться ослабленным. Если во время этого ужина Эммануэль Макрон заявил, что он открыт для формулы "64 года и Турень", то сначала он ожидает обещаний от профсоюзных и политических лидеров. "Он хочет, чтобы мы сделали движение по случаю движения. Если вы делаете ход, когда партнеры не двигаются, вы делаете ход впустую", - резюмировал один из участников.

Никакой "ход" не представляется возможным. Но Матиньон надеется, что к 10 января 2023 года удастся обойти разногласия. Рискуя тем, что реформа окажется в атмосфере в самый разгар напряженного периода, между ростом цен на энергию и возможными отключениями электричества... Тяжеловесы в правительстве сомневаются, как Брюно Ле Мэр, который в последние месяцы заметил, что "политический капитал стирается" со временем, и что после "пяти лет консультаций мы знаем, что никто не хочет реформы".



Другие беспокоятся, что глава государства теряет способность убеждать. "В 2000 году на одного неактивного человека приходилось два активных, сегодня - 1,7, в 2027 году - 1,5, это бесспорно! Французы - пассажиры первого класса, которые пьют шампанское, не замечая, что самолет врезается в гору", - вздыхает сенатор от Кот-д'Ор Франсуа Патриат.

В среду Элизабет Борн снова примет социальных партнеров и политические группы перед третьим (и последним) раундом со 2 по 6 января 2023 года. Тогда она должна будет раскрыть свой план. В Matignon знают, что после начала реформы "либо мы держим, либо мы отпускаем".