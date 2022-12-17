В Японии произошло сильное землетрясение

Германия не будет передавать Украине танки западных образцов в одностороннем порядке.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил в интервью Süddeutsche Zeitung канцлер Олаф Шольц.

Шольц подчеркнул, что передача Украине любого вооружения продиктована осторожностью.

"Во-первых, мы поддерживаем Украину в меру наших возможностей. Во-вторых, мы предотвращаем прямую конфронтацию между НАТО и Россией. И, в-третьих, не будет никаких односторонних действий со стороны Германии. Это критерий нашей решительной, но осторожной политики - и он будет действовать и в следующем году. Мое впечатление, что подавляющее большинство немцев считает это правильным", - заявил он.

Также Шольц утверждает, что Германия является одним из крупнейших сторонников Украины и уже передает ВСУ современные образцы вооружения, в том числе самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, РСЗО, зенитные установки Gepard те новейшие системы ПВО Iris-T.