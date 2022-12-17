https://news.day.az/world/1520535.html В США снова полиция безнаказано бьёт афроамериканцев - ВИДЕО
В США снова полиция безнаказано бьёт афроамериканцев - ВИДЕО
На приведенном ниже видео - Блейк Андерсон. Он охранник в Good Batch Lounge. Рано утром подъехали помощник шерифа Родригес и его напарник и начали избивать Блейка.
Как передает Day.Az, с тех пор он потерял зрение на один глаз. В настоящее время ему предъявлено обвинение в нападении на полицейский участок за это.
Несколько раз на протяжении этого видео помощник шерифа приставляет пистолет к голове Блейка. Блейк заявил, что в этот момент помощник шерифа сказал ему: "Я собираюсь вышибить твои гребаные мозги".
Видео стремительно распространяется по Сети.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре