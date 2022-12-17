Турецкая армия нейтрализовала 2 террористов на севере Ирака

ВС Турции нейтрализовали двух боевиков террористической организации РПК на севере Ирака.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом в субботу сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

Боевики уничтожены в зоне проведения антитеррористической операции "Pençe-Kilit".

"Север Сирии и Ирака более не скроют террористов", - подчеркивается в сообщении оборонного ведомства.