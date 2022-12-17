https://news.day.az/world/1520536.html Турецкая армия нейтрализовала 2 террористов на севере Ирака
Турецкая армия нейтрализовала 2 террористов на севере Ирака
ВС Турции нейтрализовали двух боевиков террористической организации РПК на севере Ирака.
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом в субботу сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.
Боевики уничтожены в зоне проведения антитеррористической операции "Pençe-Kilit".
"Север Сирии и Ирака более не скроют террористов", - подчеркивается в сообщении оборонного ведомства.
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