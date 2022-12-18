Команда Байдена начала подготовку к проведению его предвыборной кампании

Советники президента США Джо Байдена начали проработку вопросов проведения его предвыборной кампании, в случае, если действующий глава американской администрации примет решение баллотироваться на второй срок.

Как передает Day.Az, об этом сообщила в субботу газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По ее сведениям, в настоящее время команда Байдена обсуждает такие технические вопросы как выбор места для его предвыборного штаба, рассматриваются варианты с Филадельфией (штат Пенсильвания), где штаб располагался в 2020 году до начала пандемии, и родной город 46-го президента США - Уилмингтон (штат Делавэр).

Помимо этого, советники провели консультации с бывшим хозяином Белого дома Бараком Обамой относительно даты объявления о переизбрании.

Отмечается, что 44-президент США в 2011 году объявил 4 апреля о том, что он выдвигается на второй срок, эта дата может стать ориентиром и для команды действующего главы американской администрации, однако окончательное решение по данному вопросу будет принято им самим.