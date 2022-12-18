В Турции задержаны более 1800 нелегальных мигрантов - ЗА НЕДЕЛЮ
Главное командование жандармерии Турции сообщает, что за неделю по всей стране задержаны 1878 нелегальных мигрантов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, с 9 по 15 декабря в рамках борьбы с нелегальной миграцией по стране проводились рейды.
За неделю расследовано 355 дел о незаконном ввозе мигрантов. В общей сложности задержаны 1878 нелегальных мигрантов, включая 645 афганцев, 486 сирийцев, 98 палестинцев, 91 йеменца, 182 марокканца и 376 представителей различных национальностей.
В рамках рейда задержаны 47 организаторов и 618 иностранных граждан привлечены к административной ответственности.
13 грузовиков и 13 легковых автомобилей, использованных при совершении преступлений, конфискованы.
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