В Турции задержаны более 1800 нелегальных мигрантов

Главное командование жандармерии Турции сообщает, что за неделю по всей стране задержаны 1878 нелегальных мигрантов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, с 9 по 15 декабря в рамках борьбы с нелегальной миграцией по стране проводились рейды.

За неделю расследовано 355 дел о незаконном ввозе мигрантов. В общей сложности задержаны 1878 нелегальных мигрантов, включая 645 афганцев, 486 сирийцев, 98 палестинцев, 91 йеменца, 182 марокканца и 376 представителей различных национальностей.

В рамках рейда задержаны 47 организаторов и 618 иностранных граждан привлечены к административной ответственности.

13 грузовиков и 13 легковых автомобилей, использованных при совершении преступлений, конфискованы.