КНДР за полчаса запустила две ракеты

КНДР в воскресенье совершила запуск двух, предположительно, баллистических ракет в сторону Японского моря с интервалом примерно 25 минут. Об этом сообщила Береговая охрана Японии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, обе ракеты уже упали, однако официальная информация о месте падения пока не приводится. В то же время, по сведениям правительственных источников телеканала NHK и агентства Kyodo, обе ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море.

Японские сторожевые корабли призывают находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков ракет не приближаться к ним, а незамедлительно связаться с властями.

При канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды начал работу кризисный штаб по сбору и анализу информации, связанной с этим новым ракетным пуском КНДР. Минобороны Японии также занимается сбором и проверкой соответствующих данных. По информации властей, к настоящему моменту сведения о каком-либо ущербе для японской стороны от ракетного пуска КНДР не поступали.

Южнокорейские военные также сообщили об этом очередном ракетном пуске, осуществленном Пхеньяном, однако точные данные о типе ракеты пока не приводятся. Этот ракетный пуск КНДР стал уже 35-м с начала года.