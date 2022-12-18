Власти Британии призвали граждан экономить на работе отопительных котлов

Британские власти призвали жителей страны понизить температуру в своих отопительных котлах и избегать потерю тепла через окна и двери. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как уточняет агентство, 17 декабря правительство премьер-министра Риши Сунака начало общественную кампанию по экономии природного газа и электроэнергии.

По информации Bloomberg, за последний год счета за электроэнергию для многих потребителей в Британии выросли более чем вдвое. Это произошло на фоне исторического энергетического кризиса. Ситуацию также усугубило сокращение поставок российского газа в Европу.