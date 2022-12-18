Швеция выступает против оказания новой господдержки производителям ЕС

Министр по вопросам ЕС Швеции Йессика Русвалль заявила, что страна выступает против оказания новой господдержки компаниям ЕС. Об этом она сообщила в эфире Sveriges Radio, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Как это все будет, я не знаю, но думаю, что это будет большим вопросом, который Швеции в качестве председателя придется решать", - отметила она.

По ее словам, одним из приоритетов во время председательства Швеции в Евросовете станет повышение конкурентоспособности ЕС.