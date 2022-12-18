https://news.day.az/world/1520567.html Швеция выступает против оказания новой господдержки производителям ЕС
Швеция выступает против оказания новой господдержки производителям ЕС
Министр по вопросам ЕС Швеции Йессика Русвалль заявила, что страна выступает против оказания новой господдержки компаниям ЕС. Об этом она сообщила в эфире Sveriges Radio, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Как это все будет, я не знаю, но думаю, что это будет большим вопросом, который Швеции в качестве председателя придется решать", - отметила она.
По ее словам, одним из приоритетов во время председательства Швеции в Евросовете станет повышение конкурентоспособности ЕС.
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