В Молдове решили повысить тарифы на свет и тепло

Руководство Молдовы обязало Национальное агентство по урегулированию в энергетике (НАРЭ) пересмотреть тарифы на свет и тепло на фоне повышения стоимости природного газа. Соответствующее решение Комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) опубликовано на сайте молдавского правительства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что КЧС распорядилась о том, чтобы НАРЭ провело внеочередную корректировку тарифов на электричество и отопление в течение трех дней. Согласно сообщению, пересмотр будет производиться "на основе компонентов, включенных в текущую цену и тариф, с применением текущей закупочной цены на первичное топливо".