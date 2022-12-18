Женщина погибла в результате давки на концерте в Лондоне

На следующий день после давки на концерте нигерийского певца Асаке в Лондоне скончалась 33-летняя Ребекка Икумело. Она была госпитализирована с травмами вечером 15 декабря, передает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Всего на концертной площадке O2 Academy Brixton, где проходил концерт, пострадали не менее восьми человек, двое из которых находятся в критическом состоянии. Посетителям, получившим менее серьезные травмы, оказали помощь на месте.

Полицию вызвали примерно в 21:30, когда около 3 тыс. человек пытались прорваться на площадку. Певец остановил начавшееся выступление, узнав о давке. В настоящее время полиция ведет расследование произошедшего.