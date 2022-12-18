Зоозащитники в ФРГ намерены подать иск против владельцев лопнувшего аквариума

Организация защиты животных PETA в Германии хочет подать в суд против владельцев лопнувшего в Берлине аквариума, сообщает Berliner Kurier, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Эта рукотворная трагедия показывает, что аквариумы не являются безопасным местом для рыб и других морских животных", - заявили в организации.

По мнению PETA, необходимо установить мемориал в память о 1500 погибших морских животных аквариума.

Ранее пожарная служба Берлина сообщила, что несколько десятков рыб из лопнувшего в столице Германии огромного аквариума смогли выжить. Об этом говорится в официальном аккаунте службы в Twitter.

Также там уточнили, что выживших рыб нашли в районе, где ранее располагался верхний уровень конструкции разрушенного аквариума.

До этого издание Die Zeit сообщало, что в Берлине лопнул самый большой в мире цилиндрический аквариум, высота которого составляла 16 метров. Инцидент произошел рано утром 16 декабря в отеле Dom Aquaree в центре города. Аквариум был полностью разрушен, вода разлилась вместе с обитавшими в нем рыбами.