На границе США ввели режим ЧП

Мэр американского города Эль-Пасо, находящегося на границе с Мексикой, Оскар Лисер объявил чрезвычайное положение из-за мигрантов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам главы города, в разговоре с федеральными партнерами ему сказали, что в среду (21 декабря) количество мигрантов увеличится с 2,5 до 6 тыс.

"Когда я спросил, смогут ли они с этим справиться, ответ был "нет". Когда я получил такой ответ, это означало, что я должен действовать немедленно", - заявил Лисер.

В мэрии пояснили, что чрезвычайное положение позволит привлечь дополнительные ресурсы для ответа на ситуацию: на приюты для мигрантов и для обеспечения работы силовых структур.

Агентство сообщает, что на улицах города возросло число мигрантов, ночующих на открытом воздухе при нулевых и отрицательных температурах.

В среду должно завершиться действие раздела 42, позволявшего высылку мигрантов, прибывших из регионов с высоком риском заболевания коронавирусом.