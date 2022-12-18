Первый плавучий СПГ-терминал заработал в Германии

Первый плавучий терминал для СПГ в немецком Вильгельмсхафене был открыт в субботу утром в присутствии федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца (СДПГ). Ожидается, что он ежегодно будет обеспечивать около 6 %потребности Германии в голубом топливе, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

В Берлине считают ввод в эксплуатацию этого объекта важной вехой в преодолении энергетического кризиса. В будущем году Германия планирует открыть ещё четыре СПГ-терминала на побережьях Северного и Балтийского морей, в том числе в Любмине, Брунсбюттеле и Штаде.

"Мы очень быстро решили, что хотим сделать все возможное, чтобы гарантировать поставки газа в Германию, независимо от поставок газа из России", - сказал Олаф Шольц.

Хотя сейчас в Германии нет острой нехватки топлива и газохранилища почти заполнены, кризис еще далёк от завершения. Даже если топлива хватит на эту зиму, то уже следующей зимой оно может закончиться.

Германия потребляет около 100 млрд м3/год природного газа, из которых около 55% поступало из России, а меньшие объемы - из Нидерландов и Норвегии. В лучшем случае сжиженный газ заменит Германии 50% поставок МГП Северный поток-1. Ранее Берлин отказался принимать российский газ по оставшейся неповреждённой после взрыва части газопровода Северный поток- 2.