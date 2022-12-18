Салливан пересказал разговор Патрушева с главой ЦРУ в Москве

Глава ЦРУ Уильям Бернс во время встречи с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым в Москве в ноябре 2021 года предупреждал, что страны Запада "решительно и сплоченно" отреагируют в случае начала боевых действий в Украине. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на присутствовавшего на встрече Джейка Салливана, который тогда занимал должность посла США в России. Он покинул этот пост в сентябре текущего года, после почти трех лет работы, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

Как пишет издание, Бернс заявил, что в случае начала военных действий "последствия для России будут серьезными".

В ответ, сообщает NYT, ссылаясь на участвующих во встрече чиновников, Патрушев посмотрел главе ЦРУ в глаза, отложил свои записи и сказал о доблести российской армии.

"Он просто смотрел на Бернса и говорил: "Мы можем это сделать". Я бы описал это так: это [начало боевых действий в Украине] уже было решено, и они [российская сторона] были в высшей степени уверены в себе. Его послание было таким: "Для нас не проблема сделать то, что мы хотим", - цитирует NYT Салливана.

По словам собеседников NYT, по возвращении в Вашингтон Бернс проинформировал американского президента Джо Байдена, что Путин принял решение начать боевые действия и российская сторона уверена в победе.