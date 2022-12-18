Сунак отказался от планов Трасс по заключению долгосрочных газовых контрактов

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак отказался от планов своей предшественницы Лиз Трасс заключить долгосрочные контракты о гарантированных поставках газа с рядом зарубежных поставщиков, включая Катар, Норвегию и США. Об этом сообщил в субботу телеканал Sky News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, созданная Трасс в сентябре специальная рабочая группа по обеспечению поставок энергоносителей была расформирована по указанию Сунака. По словам источника телеканала в британской газовой отрасли, новый премьер и его окружение считают, что заключение государством многомиллиардных контрактов, срок которых может достигать 20 лет, при текущих ценах на газ "не имеет смысла" и слишком дорого обойдется британским налогоплательщикам. Трасс в сентябре заявляла, что ее инициатива позволит обеспечить энергетическую безопасность королевства и защитить потребителей от резких ценовых скачков.

"Хотя правительство по-прежнему предпринимает усилия на этом направлении и сохраняет всецелую приверженность укреплению нашей энергетической безопасности, мы пришли к выводу, что прямые закупки газа - не лучшее вмешательство в рынок", - заявил Sky News официальный представитель британского правительства.

По состоянию на 2021 год почти половина газа, попадающего на рынок Великобритании, добывалась на британском шельфе Северного моря. Наиболее крупным экспортером газа в Соединенное Королевство является Норвегия. Порядка 17% британского импорта составляют поставки СПГ, большую часть которых осуществляют Катар, США и РФ.

В прошлом году Соединенное Королевство импортировало 3,12 млрд куб. м российского газа - 4% от общих объемов потребления этого вида топлива. После начала специальной военной операции РФ в Украине Великобритания резко сократила импорт российского газа, а с 1 января 2023 года введет запрет на поставки газа из РФ. Среднегодовой объем потребляемого в королевстве газа составляет около 75 млрд кубометров.