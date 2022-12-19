МВФ предоставит Египту многомиллиардный кредит

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил предоставление Египту кредита размером $3 млрд на 46 месяцев в рамках механизма расширенного финансирования. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой организации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно решению совета, первый транш в размере $347 млн Египет получит немедленно. Новая кредитная линия, как отмечается в документе, поможет правительству Египта в покрытии дефицита платежного баланса.

По мнению фонда, программа соглашения позволит Египту привлечь дополнительное финансирование в размере $14 млрд от международных и региональных партнеров, включая страны Персидского залива.

Египет и МВФ достигли соглашения на уровне экспертов о предоставлении $3 млрд в октябре. Как сообщала газета Al Mal, в рамках договоренностей Египет получит дополнительное финансирование в размере $1 млрд по линии недавно созданного Фонда устойчивости МВФ, а также $5 млрд от региональных и международных финансовых институтов на льготных условиях.

В марте Египет запросил помощь у МВФ для реализации комплексной экономической программы на фоне кризиса вокруг Украины. В 2016-2019 годах Каир получил кредит от фонда в размере около 12 млрд долларов на экономические реформы. В настоящее время республика проходит второй этап структурных реформ в государственных секторах экономики. В прошлом году Египту через различные механизмы финансирования для ликвидации негативных последствий пандемии ковида были предоставлены еще два займа на общую сумму 8 млрд долларов.