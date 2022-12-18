https://news.day.az/world/1520641.html ВС Турции нейтрализовали трех террористов на севере Сирии
ВС Турции нейтрализовали трех террористов на севере Сирии
ВС Турции нейтрализовали трех террористов на севере Сирии.
Об этом говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
"Вооруженные силы Турции нейтрализовали трех террористов РПК/YPG, обнаруженных на севере Сирии. Мы будет решительно продолжать нашу борьбу!", - отметили в министерстве.
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