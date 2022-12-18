Индийский блогер установил гигантскую фигуру Месси на дне океана

Индийский фанат аргентинской сборной, видеоблогер Мохаммед Свадих установил гигантскую фигуру нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на дне океана. Видеозапись с процессом установки Свадих выложил в своих соцсетях, и она быстро стала вирусной, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По словам самого блогера, он хотел сделать что-то уникальное ради любимого игрока, чтобы показать, как в его родном Караватти поддерживают сборную Аргентины. Он пообещал установить портрет Месси в океане в случае, если Аргентина выйдет в финал.

"Все говорили о футбольной лихорадке в Малабаре, а наша любовь к игре осталась незамеченной", - сказал он в беседе с изданием The Hindu.

В установке "монумента" ему помогали еще двое болельщиков, а также дайверы из Ammathi Scuba и Lakshadweep Adventures. Весь процесс занял около часа. И хотя фигуру сделали водостойкой, фанаты не планируют оставлять ее на дне океана и уберут после завершения чемпионата мира.

Перед началом чемпионата индийские болельщики из Кералы создали гигантские фигуры Месси, Неймара и Криштиану Роналду и разместили их на берегу реки.