В Китае у внедорожника на ходу сорвало крышу

В китайской провинции Хунань во время движения в автомобиле произошел взрыв, в результате которого крыша автомобиля оторвалась и взлетела в воздух, сообщает Autohome, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Утверждается, что в результате инцидента находившиеся в машине люди получили лишь незначительные ожоги. По информации местной полиции, взрыв произошел из-за утечки газа из находившегося в багажнике небольшого баллона, который был неплотно закрыт.

Водитель не заметил того, что в салоне скопился газ, и решил закурить сигарету. В момент, когда он воспользовался зажигалкой, прогремел мощный взрыв. На видеозаписи с камеры наблюдения видно, что автомобиль в момент инцидента двигался по городской улице на небольшой скорости. Взрывной волной у внедорожника сорвало крышу, которая взлетела в воздух и упала на землю через несколько секунд.