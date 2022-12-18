Страны ЕС договорились о «крупнейшем законе о климате в Европе»

Европейским предприятиям, занятым в промышленном секторе, придется сокращать углеродные выбросы уже в этом десятилетии. Причиной стала договоренность стран Евросоюза по поддержке углеродного рынка в рамках "крупнейшего закона о климате в Европе", сообщает Bloomberg со ссылкой на слова ведущего переговорщика от Европарламента Питера Лизе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Европейские парламентарии одобрили центральную часть стратегии так называемого "Зеленого соглашения", которая направлена на обеспечение климатической нейтральности экономики ЕС к середине текущего века, уточняется в статье.

"Это крупнейший климатический закон, когда-либо существовавший в Европе, а некоторые говорят, и в мире. Мы получаем множество преимуществ для климата, в том числе большее количество сэкономленного углекислого газа (CO₂ - "Газета.Ru") по минимально возможной цене", - заявила Лизе.

Принятые реформы являются частью плана Евросоюза по сокращению углеродных выбросов как минимум на 55% от уровня 1990 года к 2030 году и достижению "чистого нуля" к 2050 году. Выполнению данной цели будет способствовать ускорение темпов борьбы с загрязнением окружающей среды. Благодаря этому, как ожидается, к 2030 году уровень загрязнения будет снижен на 62% от уровня 2005-го, заключается в материале.