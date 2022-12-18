В Швеции намерены изучить последствия подрывов на «Северных потоках»

Ученые Гётеборгского университета произведут новые замеры на месте подрыва газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" с целью определить, куда исчез находившийся в трубах метан, а также последствия диверсии для Балтийского моря. Об этом в воскресенье сообщает агентство ТТ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

При первых замерах, проведенных с помощью подводных роботов, содержание метана в воде превышало норму в тысячу раз. Ученые продолжают изучать взятые тогда пробы, однако для того, чтобы понять воздействие выброса газа на морскую фауну, им необходимы дополнительные заборы воды.

К месту диверсии на газопроводах новая экспедиция отправится 8 января. Запланированные исследования продлятся две недели.

27 сентября компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших днем ранее "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на маршрутах залегания трубопроводов. Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения газопроводов.