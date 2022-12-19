Землетрясение в Турции

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в воскресенье вечером на юго-востоке Турции в провинции Хатай. Данных о последствиях подземного толчка пока нет.

По информации департамента по чрезвычайным ситуациям страны, землетрясение было зарегистрировано в 21:13 местного времени. Его эпицентр находился в уезде Кырыкхан, очаг залегал на глубине 8,8 км. Толчок ощущался практически на всем юго-востоке Турции, передает Day.Az со ссылкой на телеканал NTV.