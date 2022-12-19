https://news.day.az/world/1520757.html Землетрясение в Турции
Землетрясение в Турции
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в воскресенье вечером на юго-востоке Турции в провинции Хатай. Данных о последствиях подземного толчка пока нет.
По информации департамента по чрезвычайным ситуациям страны, землетрясение было зарегистрировано в 21:13 местного времени. Его эпицентр находился в уезде Кырыкхан, очаг залегал на глубине 8,8 км. Толчок ощущался практически на всем юго-востоке Турции, передает Day.Az со ссылкой на телеканал NTV.
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