Дальность ракеты "Тайфун" планируется увеличить до тысячи километров

Дальность полета первой турецкой баллистической ракеты "Тайфун" планируется увеличить почти вдвое, до тысячи километров. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодежью города Мардин на юго-востоке страны. Как передает Day.Az, его выступление в воскресенье транслировал телеканал TRT.

"Дальность полета ракеты "Тайфун" была объявлена в 560 км. На прошлой неделе я говорил [со специалистами], мне сказали, что мы достигнем тысячи километров", - сказал Эрдоган.

Испытания ракеты "Тайфун" были проведены Турцией в октябре текущего года над Черным морем. Разработанная турецкой компанией Roketsan ракета поразила цель на расстоянии 561 км за 458 секунд.