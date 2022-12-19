Дальность ракеты "Тайфун" планируется увеличить до тысячи километров
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Дальность полета первой турецкой баллистической ракеты "Тайфун" планируется увеличить почти вдвое, до тысячи километров. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодежью города Мардин на юго-востоке страны. Как передает Day.Az, его выступление в воскресенье транслировал телеканал TRT.

"Дальность полета ракеты "Тайфун" была объявлена в 560 км. На прошлой неделе я говорил [со специалистами], мне сказали, что мы достигнем тысячи километров", - сказал Эрдоган.

Испытания ракеты "Тайфун" были проведены Турцией в октябре текущего года над Черным морем. Разработанная турецкой компанией Roketsan ракета поразила цель на расстоянии 561 км за 458 секунд. 