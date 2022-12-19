Французские болельщики громят улицы Парижа

Фанаты французской сборной восприняли ее поражение как личную трагедию.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, французские болельщики начали устраивать беспорядки в центре Парижа из-за поражения их сборной в финале чемпионата мира по футболу. Кадры с места продемонстрировала журналист Ирина Ротару.

Громить улицы французской столицы парижане начали вечером 18 декабря. Для них, по словам корреспондента, поражение на ЧМ-2022 стало настоящей трагедией.

"Для французов проигрыш в финале чемпионата мира по футболу стал настоящей трагедией... Недовольные фанаты начинают крушить все вокруг. Париж сегодня точно не будет спать спокойно", - добавила Ротару.

Сейчас в центре Парижа собралось большое количество полицейских. Они разгоняют и задерживают недовольных фанатов.

Напомним, в воскресенье сборная Аргентины обыграла Францию в финале чемпионата мира в Катаре.

После матча французский лидер Эммануэль Макрон поблагодарил и утешил национальную сборную.