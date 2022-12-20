Барселона: три башни собора Святого Семейства готовы

В Барселоне впервые были освещены недавно завершенные башни евангелистов Луки и Марка. На вершине башни святого Марка установлена голова льва, на башне святого Луки - голова быка. Таким образом три из шести центральных башен собора Святого Семейства завершены. Восьмого декабря прошлого года была достроена башня Девы Марии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, ожидается, что строительство базилики будет завершено в 2026 году, в котором исполнится 100 лет со дня смерти архитектора Антонио Гауди, спроектировавшего храм. Строительство собора Саграда Фамилия ведется с конца 19-го века.