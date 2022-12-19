Россия и Китай проведут военно-морские учения

Минобороны РФ сообщило, что отряд кораблей Тихоокеанского флота во главе с ракетным крейсером "Варяг" вышел в море из Владивостока для участия в российско-китайских военно-морских учениях "Морское взаимодействие", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как заявили в министерстве, планируется, что во время активной фазы маневров, которые состоятся с 21 по 27 декабря в акватории Восточно-Китайского моря, проведут совместные ракетные и артиллерийские стрельбы по воздушным целям, артиллерийские стрельбы по морским целям, а также отработают совместные противолодочные действия с практическим применением оружия.

В оборонном ведомстве рассказали, что основной целью учений является "укрепление военно-морского сотрудничества" между Россией и КНР, "поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе" (АТР).