Массовое отравление в Австралии
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В австралийском Сиднее произошло массовое отравление.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве здравоохранения штата Новый Южный Уэльс.

По информации, отравление произошло из-за шпината.

В результате число отравившихся достигло 164

Отмечено, что более 160 человек обратились в больницы Сиднея из-за отравления шпинатом, 62 пострадавших госпитализированы.