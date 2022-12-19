https://news.day.az/world/1520793.html Массовое отравление в Австралии
Массовое отравление в Австралии
В австралийском Сиднее произошло массовое отравление.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве здравоохранения штата Новый Южный Уэльс.
По информации, отравление произошло из-за шпината.
В результате число отравившихся достигло 164
Отмечено, что более 160 человек обратились в больницы Сиднея из-за отравления шпинатом, 62 пострадавших госпитализированы.
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