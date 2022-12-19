https://news.day.az/world/1520814.html Перестрелка в Афинах, есть погибшие
Перестрелка в Афинах, есть погибшие
Неизвестный в медицинской маске и капюшоне открыл стрельбу по посетителям кафе в афинском районе Неа Смирни. Об этом сообщает портал ERT, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Сообщается, что в результате перестрелки убиты двое мужчин. Еще одна женщина получила ранения.
Предположительно, причиной стрельбы стали разборки между представителями местного мафиозного сообщества.
По данным портала, мужчина в медицинской маске прошел между столиками кафе, стоящими на улице. Он выстрелил в людей, сидящих за одним из столиков, после чего убежал. Инцидент произошел в довольно оживленном месте.
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