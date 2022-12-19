Египет обнаружил крупное месторождение газа в Средиземном море

Египет обнаружил крупное газовое месторождение на блоке Nargis в восточном Средиземноморье, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В правительстве страны уточнили, что оценка запасов месторождения все еще продолжается. Nargis является одним из четырех морских геологоразведочных блоков, в которых крупнейшая интегрированная энергетическая компания США, одна из крупнейших корпораций в мире Chevron владеет операционными интересами в Египте вместе с Tharwa Petroleum Co.

Предварительно, объем новой скважины составляет 70 млрд кубических метров природного газа.

Как пишет агентство, месторождение может дать толчок усилиям Египта по позиционированию себя в качестве энергетического центра в восточном Средиземноморье после объявления в 2015 году об открытии компанией Eni гигантского газового месторождения Зор.