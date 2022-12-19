В Китае прокомментировали создание «Китайского дома» Госдепом США

Открытие американским госдепартаментом отдела по координации отношений с КНР, или "Китайского дома", могут свидетельствовать об усилении конкуренции между Вашингтоном и Пекином. Об этом пишет газета Global Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Аналитики издания подчеркивают, что слова американской администрации не соотносятся с ее действиями. При этом Вашингтон не делает ничего, чтобы отношения между двумя странами улучшились.

"Создание "Китайского дома" свидетельствует о том, что политика США в отношении Китая ориентирована на конкуренцию <...> США призывают Китай разрешить споры, но с другой стороны продолжают совершать провокации в отношении фундаментальных и основных интересов Китая", - говорится в публикации.