Пашинян созвал Совбез

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник провел заседание Совета безопасности для обсуждения военно-политической ситуации в регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

"На очередном заседании Совета безопасности мы обсудим широкий круг вопросов, в том числе, конечно же, военно-политическую обстановку, сложившуюся в регионе", - отметил он.