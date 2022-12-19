https://news.day.az/world/1520837.html Пашинян созвал Совбез
Пашинян созвал Совбез
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник провел заседание Совета безопасности для обсуждения военно-политической ситуации в регионе.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.
"На очередном заседании Совета безопасности мы обсудим широкий круг вопросов, в том числе, конечно же, военно-политическую обстановку, сложившуюся в регионе", - отметил он.
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