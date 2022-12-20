Китай рекордно закупил один вид топлива

Китай в октябре 2022 года нарастил закупки сжиженного природного газа (СПГ) до 6,42 млн тонн (8,349 млрд кубометров) против 6,9 млн тонн годом ранее. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные китайской таможни, передает Day.Az. 6,42 млн тонн - максималный показатель импорта СПГ с начала 2022 года. По объему закупок Китай обошел Японию. Япония за тот же месяц импортировла 5,09 млн тонн СПГ. Китай обгоняет Японию по импорту СПГ второй год подряд.

"В прошлом году Китай впервые обошел по объему закупок Японию и стал крупнейшим в мире потребителем СПГ. Но с начала 2022 года новые ограничительные антиковидные меры привели к снижению импорта", - следует из материала.

Китай закупает СПГ у пяти поставщиков: России, Туркмении, Узбекистана, Казахстана и Мьянмы. Россия - крупнейший поставщик сжиженного природного газа на китайский рынок.