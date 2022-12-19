Принц Луи может впервые принять участие в публичных мероприятиях на Рождество

Младший сын принца и принцессы Уэльских, четырехлетний принц Луи, впервые появится на традиционной прогулке королевской семьи в церкви рождественским утром. Об этом сообщает Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Семья короля Карла III соберется на Рождество в резиденции Сандрингем, как это было при жизни его матери, Елизаветы II, и утром 25 декабря отправится в церковь Святой Марии Магдалины. Предполагается, что к участию в мероприятии будет привлечено все юное поколение. Однако решение, появится ли принц Луи на публике, будет принято непосредственно перед прогулкой.

Королевская семья Великобритании ежегодно отмечает Рождество в Сандрингеме с 1988 года. Исключением стал только период пандемии коронавирусной инфекции, когда ее представители находились в самоизоляции. В этом году Карл III решил вернуться к традиции.

Принц Луи привлек всеобщее внимание во время празднования Платинового юбилея Елизаветы II в июне 2022 года своей непосредственностью. Его отец принц Уильям тогда признался: "Мы все прекрасно провели время, особенно Луи".