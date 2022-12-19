https://news.day.az/world/1520864.html Маск запустил опрос о своем уходе с поста главы Twitter
Маск запустил опрос о своем уходе с поста главы Twitter
Американский предприниматель Илон Макс запустил опрос о том, стоит ли ему уйти с поста главы Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Маск пообещал подчиниться результатам опроса. За несколько минут до этого он заявил, что отныне внесение "серьезных изменений" в политику социальной сети будет сопровождаться соответствующими опросами.
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