Маск запустил опрос о своем уходе с поста главы Twitter

Американский предприниматель Илон Макс запустил опрос о том, стоит ли ему уйти с поста главы Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Маск пообещал подчиниться результатам опроса. За несколько минут до этого он заявил, что отныне внесение "серьезных изменений" в политику социальной сети будет сопровождаться соответствующими опросами.