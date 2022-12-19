В реанимациях Германии не осталось свободных коек

Уровень заболеваемости населения в Германии достиг исторических размеров, свободных коек в реанимациях не осталось, передает Day.Az со ссылкой на rossaprimavera.ru.

"Уровень заболеваемости в обществе в настоящее время чрезвычайно высок, я никогда не сталкивался ни с чем подобным", - заявил президент Немецкого общества интенсивной терапии и неотложной медицины Кристиан Карагианнидис.

Сообщается, во многих регионах практически не осталось свободных коек интенсивной терапии. Карагианнидис призвал к фундаментальным реформам в системе здравоохранения Германии.

Он отметил, что каждый год на пенсию уходит около 500 000 работников. По словам эксперта, миллионы вакансий не будут заполнены, и это замкнутый круг, из которого Германия в течение ближайших 10 лет выбраться не сможет.