Первый женский симфонический оркестр ОАЭ даст первый онлайн-концерт

Первый женский симфонический оркестр "Фирдаус" создан в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и впервые даст онлайн-концерт вживую, сообщает издание The National, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Худруком оркестра стал индийский композитор, лауреат кинопремии "Оскар" за лучшую оригинальную музыку к фильму "Миллионер из трущоб" Алла Ракха Рахман. "Мы хотим вдохновлять, нести любовь, солидарность, равенство и радость в каждый дом, каждому человеку, каждому, кто смотрит нас, особенно юному поколению", - говорит дирижер оркестра Моника Вудман.

В состав оркестра вошли 50 женщин более чем из 20 стран мира. Онлайн-концерт оркестра "Фирдаус" пройдет 22 декабря, музыканты исполнят восточные, испанские, филиппинские и другие композиции.