Описаны лучший и худший сценарии отопительного сезона в Европе

В лучшем случае, если зима будет мягкой, с невысокими температурами и непродолжительной, к концу отопительного сезона Европа, подойдет с заполненностью ПХГ в 30-35 процентов. В худшем, в случае морозов, - в 10-15 процентов. Об этом в разговоре с "Лентой.ру" заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков, передает Day.Az.

"Самым сложным периодом для Европы в этом вопросе окажутся февраль и март. В принципе, так происходит всегда: к этому моменту из ПХГ уже извлечено достаточно много газа, а, чем меньше его остается, тем меньше можно извлекать ежесуточно. В этом году это большая проблема, потому что ставку делают именно на ПХГ за неимением импорта", - объяснил аналитик.

По его словам, к концу отопительного сезона потребуется извлекать большие объемы газа, а возможности к тому моменту уже сократятся. В лучшем случае, если зима окажется мягкой и непродолжительной, к концу сезона Европа подойдет с запасами в 35-30 процентов.

"Как только запасы подойдут к отметке в 45-40 процентов, ежесуточные возможности извлечения газа будут ограничены. В лучшем случае, если зима будет теплой, Европа закончит отопительный сезон с запасами в 30-35 процентов. В худшем, если начнутся морозы, если зима окажется продолжительной, то говорить придется уже о 10-15 процентов", - сказал Юшков.