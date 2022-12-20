Заместитель мэра Нью-Йорка возглавит борьбу с крысами в городе

В Нью-Йорке ищут человека на должность "крысиного царя", который будет работать под управлением заместителя мэра по оперативным вопросам Миры Джоши и сокращать популяцию грызунов в городе. Об этом пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В объявлении говорилось, что для борьбы с нью-йоркскими крысами потребуется человек, который "обладает высокой мотивацией и в некоторой степени кровожадностью", а также "выносливостью и мастерством". Помимо этого, кандидат должен обладать "задорным настроем, остроумным чувством юмора и общей аурой крутости".

"Есть ли у вас то, что нужно, чтобы сделать невозможное? Ненависть к паразитам? Образование в области городского планирования, управления проектами или государственного управления? И самое главное - драйв, решимость и инстинкт убийцы, необходимые для борьбы с настоящим врагом - неумолимой крысиной популяцией Нью-Йорка?" - дополнялось в описании вакансии лицо идеального кандидата.

"Крысиный царь" будет работать под руководством заместителя мэра по оперативным вопросам Миры Джоши, а также самого мэра Эрика Адамса. Зарплата у успешного кандидата будет от $120 до $170 тыс.

Джоши заявила: "В Нью-Йорке, как и во многих других крупных городах страны, после пандемии резко возросло количество жалоб на крыс. Во время локдауна, когда люди не выходили в общественные места, крысы перебрались туда и стали занимать все большую часть городского пейзажа".

Количество жалоб на крыс выросло на 49% до 39 тыс. в течение 2022 года.