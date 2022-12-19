1200 военных Британии будут работать в скорой помощи

Правительство Великобритании решило направить порядка 1,2 тыс. военнослужащих для работы в скорой помощи и других экстренных службах из-за забастовок работников. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Правительство [Британии] направит 1200 военнослужащих из армии, флота и Королевских ВВС для замены водителей машин скорой помощи во время массовых забастовок", - говорится в материале.

Согласно статье, бригады скорой помощи должны провести забастовку 21 и 28 декабря с требованием повышения заработной платы в связи с рекордным ростом стоимости жизни. Таким образом, они присоединятся к уже бастующим сотрудникам госучреждений страны.