В Германии не исключают ухудшения ситуации с запасами газа

Федеральное сетевое агентство ФРГ (регулятор) пока не считает нужным бить тревогу в свете сокращения запасов газа в хранилищах, но не исключает ухудшения ситуации. Об этом заявил руководитель ведомства Клаус Мюллер в опубликованном в понедельник интервью газете Süddeutsche Zeitung, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я слышу о группах в whatsapp, в которых друзья заключили пари на то, кто дольше остальных продержится без отопления. Я сам также участвовал в этом", - сказал он. "Спустя две-три недели, подобных нынешним, мы не вынуждены бить тревогу, но так не может продолжаться весь январь и февраль", - отметил Мюллер. "И в промышленности сейчас экономия идет на убыль, мы использовали очень много газа для производства электроэнергии", - заметил глава регулятора.

Мюллер обратил внимание на то, что в Германии "январь и февраль обычно существенно холоднее, чем декабрь". "Газ может закончиться гораздо быстрее", - предупредил он.

ФРГ сейчас стремится сократить зависимость от российских энергоресурсов. Газохранилища республики по состоянию дел на 19 декабря заполнены на 87,96% и быстро пустеют ввиду холодной погоды.