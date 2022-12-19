Власти Британии смогут отправлять в Руанду нелегалов из любых стран

План властей Великобритании по высылке незаконно прибывающих в страну мигрантов в Руанду - полностью законный. Такое решение вынес Высокий суд Лондона, передает BBC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Комментируя это решение, глава МВД Великобритании Суэлла Браверман отметила, что "всегда утверждала, что эта политика является законной, и сегодня суд подтвердил это".

При этом лондонский суд потребовал пересмотреть решения о высылке из страны восьми иммигрантов. Судья решил, что дела не были "рассмотрены должным образом".

План по высылке нелегальных мигрантов в Руанду на время рассмотрения их прошений об убежище была представлена бывшей главой МВД Великобритании Прити Пател в апреле. Первый депортационный рейс, который должен был вылететь 14 июня, был отменен в последний момент из-за соответствующего срочного решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). После этого власти Великобритании допустили выход страны из ЕСПЧ.