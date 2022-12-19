https://news.day.az/world/1520984.html Рекордные снегопады в Японии - ВИДЕО
Рекордные снегопады в Японии - ВИДЕО
Рекордные снегопады также наблюдаются в стране, из-за сильнейшего снега более 18 тыс. человек остались без света и тепла.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Высота снежного покрова к полудню в ряде районов префектуры Ямагата составила 229 см, в Аомори - 193 см, Ниигата - 170 см, Хоккайдо - 154 см, Фукусима - 148 см.
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