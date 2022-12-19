Рекордные снегопады в Японии

Рекордные снегопады также наблюдаются в стране, из-за сильнейшего снега более 18 тыс. человек остались без света и тепла.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Высота снежного покрова к полудню в ряде районов префектуры Ямагата составила 229 см, в Аомори - 193 см, Ниигата - 170 см, Хоккайдо - 154 см, Фукусима - 148 см.