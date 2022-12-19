Крупнейший в странах Балтии завод удобрений остановил работу

Литовский завод Achema, являющийся самым крупным в странах Балтии предприятием по производству азотных удобрений остановил работу из-за серьезного повышения цены на природный газ. Об этом сообщила журналистам пресс-служба завода в понедельник, 19 декабря, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Работать продолжит только производство аммиачной селитры и смол.

"Предприятие из-за значительного подорожания природного газа приостанавливает производство аммониака, который является основным сырьем для удобрений и которого производится до 1,2 млн кубометров в год", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что завод может возобновить работу в феврале 2023 года.