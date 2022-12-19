Торговая сеть в Венгрии ввела количественные ограничения на торговлю продуктами

В Венгрии одна из крупнейших торговых сетей Aldi установила в своих супермаркетах ограничения в отношении продовольственных товаров, которые продаются по льготным ценам. Об этом сообщила компания, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Руководство компании пояснило, что эта мера принята в связи с повышенным спросом на некоторые основные продукты, цены на которые были заморожены по решению правительства. "Aldi хочет гарантировать, что все потребители будут иметь доступ к продуктам с низкими ценами", - говорится в заявлении компании.

Начиная с 17 декабря, в ее магазинах по всей стране установлены следующие количественные ограничения на продажу товаров по льготным ценам: растительное масло - 1 л, молоко - 1 л, сахар-песок - 1 кг, куриные грудки - 1 упаковка, пшеничная мука - 1 кг, картофель - 1 кг или 1 пакет, яйца - 10 шт. Аналогичные продукты не по льготным ценам продаются в магазинах Aldi в прежнем режиме. Другие венгерские торговые сети не вводили такие ограничения.

Как сообщило экономическое интернет-издание Portfolio, Aldi заявила, что "вместе со своими партнерами-поставщиками следит за развитием ситуации на рынке и прилагает значительные усилия для обеспечения доступности всех продуктов, в том числе тех, на которые распространено замораживание цен".

Ранее правительство Венгрии приняло решение сохранить до 30 апреля потолок цен на основные продукты питания, чтобы поддержать бедные слои населения в условиях санкций Евросоюза и роста инфляции. Фиксированные цены на некоторые продовольственные товары (яйца, картофель, сахар, пшеничную муку, подсолнечное масло и куриное мясо) действуют в Венгрии с февраля.

В то же время правительство отменило потолок цен на бензин и дизельное топливо, который был установлен в ноябре 2021 года. На венгерских АЗС возник дефицит, поскольку импортерам стало невыгодно ввозить в страну продукты нефтепереработки. В последние недели в венгерских продовольственных магазинах также наблюдались временные перебои с отдельными товарами из льготного списка, в частности яйцами и сахаром.