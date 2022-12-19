Китай снизил цены на бензин и дизельное топливо внутри страны

Правительство Китая объявило о снижении внутри страны розничных цен на бензин и дизельное топливо. Соответствующее сообщение было опубликовано в понедельник на сайте Госкомитета по делам развития и реформ КНР, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Стоимость одной тонны бензина с 20 декабря будет снижена на 480 юаней (около $68,8), а дизельного топлива - на 460 юаней (около $65,7). После корректировки тонна бензина будет стоить от 9 190 до 9 630 юаней (от $1 314 до $1 377), а цена на дизельное топливо составит от 8 280 до 8 620 юаней (от $1 184 до $1 232).

Как отмечает регулятор, стоимость топлива была скорректирована в соответствии с изменением мировых цен на нефть.

Согласно действующей в Китае политике государственного регулирования цен на топливо, если изменение котировок нефти на мировом рынке приводит к увеличению или уменьшению стоимости тонны нефтепродуктов более чем на 50 юаней и такая ситуация сохраняется в течение 10 рабочих дней, то цены на бензин и дизельное топливо корректируются.