В аэропорту Южной Кореи лайнер задел крыло другого самолета

Готовившийся к взлету пассажирский самолет задел хвостовым оперением крыло другого лайнера в основном международном аэропорту Республики Корея в городе Инхчон, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом в понедельник сообщает агентство Yonhap, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

ЧП произошло в понедельник около 09:45 по местному времени.

Самолет компании Lao Airlines, готовившийся к взлету, коснулся хвостовым оперением правого крыла самолета Air Premia. Второй самолет в это время буксировали. На борту рейса Lao Airlines находились 118 человек, второй самолет был без пассажиров.

В результате инцидента никто не пострадал. Рейс Lao Airlines был отменен, власти проводят расследование.