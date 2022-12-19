Страны ЕС согласовали потолок цен на газ

Страны ЕС согласовали динамический потолок цен на газ в €180 (примерно €1,85 тыс. за тысячу кубометров), который начнет применяться с 15 февраля 2023 года.

Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Совета ЕС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Механизм коррекции цен на газ может быть задействован с 15 февраля при соблюдении двух условиях: если цена на газ продержится в течение трех дней на уровне €180, и если разница цен TTF (ЕС) и средней цены на сжиженный природный газ составит более €35", - говорится в документе.

Действие согласованного странами ЕС потолка цен на газ может быть в любой момент приостановлено в случае дефицита на рынке, говорится в заявлении Совета ЕС.

"Механизм также может быть отключен вручную, если Еврокомиссия сочтет, что на европейском рынке образовался дефицит газа, угрожающий энергобезопасности ЕС", - говорится в документе.

Источник, относящийся к чешскому председательству в сообществе, уточнил, что договоренность была достигнута почти единогласно. Было получено и согласие Германии, которая длительное время выступала против такой меры.

Достижение соглашения подтвердил в Twitter премьер-министр Чехии Петр Фиала. "Это большой успех, достигнутый в последние дни председательства Чехии в ЕС! Мы договорились об ограничении цены газа. Таким образом удалось достичь очень важного соглашения, которое обеспечит доступную энергию европейским домохозяйствам и фирмам", - отметил политик.

Договоренность об ограничении цен газа в ЕС была достигнута на проходящем пятом экстренном заседании Совета министров сообщества по энергетике.