В Италии предупредили о росте цен на газ

Президент Управления по энергетике, сетям и окружающей среды (независимого органа, ответственного за надзор над энергетическим рынком, поставками газа, водоснабжением и утилизацией отходов) Стефано Бессегини заявил, что начало зимы повлечет за собой подорожание газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, его слова приводит агентство АНСА.

Бессигини спрогнозировал, что стоимость электроэнергии не подорожает, поскольку в текущем квартале наблюдались "относительно низкие, средние" показатели. Однако он предупредил о росте цен на голубое топливо.

"Что касается газа, то начало зимнего сезона, безусловно, приведет к росту цен. Через 15 дней произойдет формирование стоимости", - подчеркнул глава регулятора Италии.

Чиновник также прокомментировал потолок цен на российский газ, которые установили министры энергетики Евросоюза в размере 180 евро. Он посчитал этот показатель высоким по сравнению с производственным.

"Конечно, речь идет о более низкой стоимости, чем та, с которой начиналось обсуждение. Найти баланс было нелегко", - заключил Бессегини.