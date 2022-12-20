https://news.day.az/world/1521060.html Террористы "ИГ" напали на деревню в Ираке - есть погибшие
Террористы "ИГ" напали на деревню в Ираке - есть погибшие
Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) совершили нападение на деревню Бу-Бали в провинции Дияла, расположенной на востоке Ирака.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, проинформировал в понедельник новостной портал Baghdad Al Youm.
Как сообщил порталу источник в службах безопасности республики, в результате атаки по меньшей мере семь человек были убиты, еще пятеро получили ранения. В район деревни стягиваются дополнительные подразделения иракских силовиков.
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